Génesis fue asesinada por su novio y su cuñado tras negarse a abortar; así intentaron ocultar el crimen

Nuevos datos de investigación salieron a la luz, después del fallecimiento de Génesis Gabriela Medina Puertas, una joven de 23 años de edad que fue hallada sin vida luego de haber pasado dos días desaparecida, en la localidad de Yaracuy en Venezuela.

Ahora la Policía dio a conocer los detalles del cómo ambos sindicados por el feminicidio, intentaron ocultar el crimen.

Una vez que los hermanos quisieron obligar a la joven a que tome pastillas abortivas, ella se había negado de manera rotunda, por lo que decidieron acabar con su vida, la amordazaron para quitarle la vida asfixiándola, posteriormente trasladaron su cuerpo hasta una hacienda del sector de Los Samanes donde la sepultaron.

Tras conocer del violento asesinato, familiares, amigos y vecinos exigen justicia y pena máxima para los agresores, identificados como George y Keiwart Rangel.

La joven estaba reportada como desaparecida desde el sábado 2 de agosto y fue hallada sin vida el 3 de agosto, después de que su pareja, brindó declaraciones evasivas y confusas buscando despistar pistas sobre el hecho.

Finalmente confesaron el crimen, y dieron detalles de todo lo sucedido.

