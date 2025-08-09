Roban la moto a repartidor de 66 años en la Villa Primero de Mayo; era su única herramienta de trabajo

Un hombre de 66 años fue víctima de la delincuencia en la Villa Primero de Mayo, cuando antisociales robaron su motocicleta mientras trabajaba como repartidor.

El adulto mayor acudió a las dependencias de Diprove para denunciar el robo de su vehículo.

“Dejé la moto y caminé media cuadra porque había mucho movimiento y quería evitar el tráfico. Cuando volví, mi moto ya no estaba”, relató la víctima, quien explicó que se trataba de su herramienta de trabajo.

Junto a él, decenas de compañeros llegaron a la institución policial para expresarle su apoyo.

“Es mi herramienta de trabajo, con lo que yo vivo y pago mis cuentas. Tengo 66 años, soy una persona de la tercera edad”, manifestó el afectado, agradeciendo la solidaridad de sus colegas.

