TEMAS DE HOY:
Eric P.S. Violencia de género hermanos asesinados

17ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Roban la moto a repartidor de 66 años en la Villa Primero de Mayo; era su única herramienta de trabajo

La víctima es una persona de la tercera edad que trabajaba como repartidor para poder sobrevivir y pagar sus cuentas.

Naira Menacho

08/08/2025 20:45

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un hombre de 66 años fue víctima de la delincuencia en la Villa Primero de Mayo, cuando antisociales robaron su motocicleta mientras trabajaba como repartidor.

El adulto mayor acudió a las dependencias de Diprove para denunciar el robo de su vehículo.

“Dejé la moto y caminé media cuadra porque había mucho movimiento y quería evitar el tráfico. Cuando volví, mi moto ya no estaba”, relató la víctima, quien explicó que se trataba de su herramienta de trabajo.

Junto a él, decenas de compañeros llegaron a la institución policial para expresarle su apoyo.

“Es mi herramienta de trabajo, con lo que yo vivo y pago mis cuentas. Tengo 66 años, soy una persona de la tercera edad”, manifestó el afectado, agradeciendo la solidaridad de sus colegas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

Lo mejor de la gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

Lo mejor de la gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD