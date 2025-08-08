Lo hallaron en una bolsa con el rostro irreconocible: revelan informe forense de niño de 5 años asesinado por deuda de $us 54

La familia de Fernandito, el niño de 5 años que fue asesinado por prestamistas en el municipio de Los Reyes La Paz, ya dio a conocer cuáles fueron los resultados que arrojó la autopsia que le practicaron al cuerpo del menor, el cual, fue hallado en un costal dentro de la vivienda de las personas que se lo llevaron como garantía por una deuda de 1,000 pesos, por lo que, como era de esperarse, la indignación en torno a este caso sigue en aumento.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJGEM) la madre de Fernandito le debía 1,000 pesos ($us 54) a una familia de prestamistas, sin embargo, tras no recibir su dinero de regreso optaron por ir a la casa de la mujer el pasado 28 de julio y al no tener una respuesta favorable se llevaron al niño de 5 años y argumentaron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”, señala El Heraldo de México.

Según los reportes policiacos, el cuerpo del menor fue hallado al interior de un costal oculto en un cuarto donde pasó sus últimos días y debido a que los restos ya estaban en estado de descomposición, el fuerte olor delató su ubicación, además, su propia madre y otros familiares acudieron a reconocer el cuerpo.

Así lo asesinaron:

Durante una entrevista para N+, Fabiola Villa, la asesora legal de la familia de Fernandito, dio a conocer que la autopsia a la que fue sometido el menor de 5 años asesinado por prestamistas en Los Reyes La Paz, arrojó que el pequeño no fue alimentado durante varios días, además, también presentaba deshidratación, lo que significa que no recibió ni comida ni agua durante el tiempo que estuvo cautivo por la familia que se le llevó como prenda por una deuda.

Asimismo, se informó que el menor falleció por múltiples traumatismos en la cabeza y el rostro, incluso, el tío de Fernandito, Alfredo Raúl Gómez, declaró que su sobrino quedó irreconocible, por lo que fue necesario cotejar su identidad con pruebas de ADN y otros elementos.

