¿Qué se sabe del posible encuentro entre Trump y Putin?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantendrán un encuentro cara a cara en Alaska el próximo 15 de agosto, en un intento por buscar una salida a la guerra en Ucrania, iniciada tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Trump ha dedicado sus primeros meses en el cargo a intentar negociar la paz, asegurando en campaña que podría poner fin al conflicto en 24 horas. Sin embargo, tras múltiples rondas de conversaciones, llamadas y gestiones diplomáticas, aún no ha logrado avances significativos.

Cuándo y dónde

Trump anunció en su red Truth Social que la reunión con Putin se celebrará el 15 de agosto en el estado de Alaska, extremo norte de Estados Unidos, algo que luego confirmó el Kremlin.

El anuncio se produjo días después de que ambas partes adelantaran que los líderes mantendrían una cumbre la próxima semana.

“Quieren reunirse conmigo y haré todo lo que esté en mi poder para detener la matanza”, dijo Trump el jueves, en referencia a Putin y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El viernes, desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense afirmó que “habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, sin dar más detalles.

¿Por qué Alaska?

Alaska, vendida por Rusia a Estados Unidos en 1867, es el punto más cercano entre ambos países, separado solo por el estrecho de Bering.

“Alaska y el Ártico son puntos de encuentro de los intereses económicos de nuestros países y existen perspectivas de proyectos a gran escala y mutuamente beneficiosos”, declaró en Telegram el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

Añadió que, no obstante, los presidentes “se centrarán sin duda en debatir opciones para lograr una solución pacífica de largo plazo a la crisis ucraniana”.

Ushakov expresó además el deseo de que la próxima reunión se celebre en territorio ruso y aseguró que ya se envió la invitación correspondiente a Trump.

Las restricciones de viaje impuestas por la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin limitaron las posibles sedes. Se llegó a mencionar a Emiratos Árabes Unidos, Turquía, China e India como alternativas.

¿Estará presente Zelenski?

Zelenski considera prioritario reunirse con Putin y sostiene que “es legítimo que Ucrania participe en las negociaciones” en un formato tripartito.

Sin embargo, el presidente ruso ha rechazado verse con su par ucraniano por ahora, indicando que ese encuentro solo tendría sentido en la fase final de un eventual proceso de paz.

Trump también descartó esa posibilidad. Consultado sobre si Putin debería reunirse primero con Zelenski antes que con él, respondió con un rotundo “no”.

El jueves, Zelenski habló por teléfono con Trump y varios líderes europeos, pidiendo que estos también sean incluidos en las negociaciones.

Antecedentes

La última reunión entre Trump y Putin fue en junio de 2019, durante la cumbre del G20 en Japón, en el primer mandato del republicano.

En 2018, ambos se encontraron en Helsinki, en una reunión que generó polémica por las declaraciones de Trump tras las acusaciones de la inteligencia estadounidense sobre injerencia rusa en las elecciones de 2016.

La última vez que Putin se reunió con un presidente estadounidense en territorio de EE.UU. fue en 2015, con Barack Obama, durante la Asamblea General de la ONU.

Posiciones irreconciliables

Las posturas de Moscú y Kiev siguen siendo opuestas. La última ronda de negociaciones directas, celebrada en Estambul en julio, solo permitió un canje de prisioneros y de restos de soldados.

Rusia exige la cesión de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, además de Crimea, anexionada en 2014, y que Ucrania renuncie a recibir armas occidentales y a unirse a la OTAN.

Para Kiev, estas condiciones son inaceptables. Exige la retirada completa de las tropas rusas, garantías de seguridad de Occidente, más suministro de armas y el despliegue de un contingente europeo, algo a lo que Moscú se opone.

Ucrania y sus aliados europeos también piden un alto el fuego de 30 días, que Rusia ha rechazado.

Mira la programación en Red Uno Play