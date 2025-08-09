Karlo Brito : Asamblea Legislativa decidirá sobre juicio de responsabilidades a Leopoldo

El abogado Karlo Brito, defensor del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, informó que recién fueron notificados con el auto emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que, a partir de ahora, el Fiscal General del Estado deberá revisar la documentación para determinar si existen fundamentos para remitir el caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Brito explicó que, de acuerdo con el procedimiento, la ALP será la instancia que autorice o rechace la apertura de un juicio de responsabilidades, y recordó que esta decisión podría quedar en manos de los legisladores que resulten electos en los próximos comicios.

“Es un proceso rápido, pero depende de que la Asamblea autorice el procesamiento. Ya se vienen las elecciones y, probablemente, serán los nuevos legisladores quienes tomen la decisión final”, señaló a la Red Uno.

El jurista consideró poco probable que el Fiscal General presente un pliego acusatorio esta semana, dado que la ALP está a punto de concluir su gestión. Una vez con los antecedentes, el fiscal deberá definir por qué delitos se pretende acusar a Fernández y notificar a la defensa para asumir las acciones correspondientes.

En relación con los hechos luctuosos de septiembre de 2008 en Porvenir, Brito insistió en que su defendido “no fue partícipe” y aseguró que el caso fue “armado por el exministro Juan Ramón Quintana con el objetivo de derrocar a Leopoldo de la prefectura de Pando”.

Finalmente, aclaró que Fernández no tiene restricciones para participar en la vida política, aunque en la actualidad está enfocado en recuperar su salud.

“Por ahora su prioridad es recuperarse, no está en actividades políticas activas”, indicó.

