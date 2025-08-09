Golpeó a uniformados: liberan a mujer que conducía en estado de ebriedad

Una mujer fue detenida en un operativo de control mientras conducía en estado de ebriedad. Según el informe, la sindicada agredió a los uniformados que la arrestaron y, tras ser procesada, fue liberada bajo medidas sustitutivas.

“Esta persona ya fue imputada por el mismo hecho y pediremos que sea suspendida por conducción peligrosa”, indicó el fiscal Edwin Blanco.

La mujer, quien sería sargento de policía, fue imputada por conducción peligrosa y, de acuerdo con el informe policial, agredió a una oficial y luego intentó darse a la fuga.

“No hizo caso a los llamados, más al contrario se dio a la fuga. La interceptaron en la Radial 10 y cuarto anillo. El motorizado pasó por un rompemuelle y, debido al exceso de velocidad, sufrió daños materiales que impidieron que continuara su marcha, lo que permitió su aprehensión”, explicó el fiscal.

Tras la audiencia cautelar, Blanco informó que no se dispuso la detención preventiva, aunque se solicitarán medidas de seguridad, ya que este sería su segundo antecedente por el mismo hecho.

“Es un peligro porque ya son dos oportunidades en las que conduce en este estado y pone en zozobra a la seguridad ciudadana”, advirtió el fiscal.

Mira la programación en Red Uno Play