¡Macabro! Hallan cuerpos calcinados en Pando; se presume que eran fugitivos de una cárcel de Brasil

Los restos fueron encontrados en una vivienda incendiada en un ramal de Vila Mapajo, zona fronteriza entre Capixaba (AC) y territorio boliviano. Según informes preliminares, en el lugar se encontraban cinco brasileños prófugos al momento del ataque.

En el interior se hallaron dos cuerpos completamente calcinados, así como fragmentos óseos, incluido un cráneo humano, lo que sugiere al menos tres víctimas. La escena mostraba signos de extrema violencia, con restos humanos dispersos por la propiedad.

El coronel Óscar Ruiz, comandante departamental de la Policía de Pando, informó que un comunario alertó sobre la destrucción de su choza —utilizada como depósito—, donde se halló un cadáver carbonizado.

“Posteriormente, en el exterior, se encontraron dos columnas vertebrales humanas. De inmediato se notificó al fiscal y, por la ubicación y cercanía a la frontera, se coordinó el levantamiento legal con la Policía Civil de Brasil”, detalló Ruiz.

Los restos fueron trasladados a Río Branco para la realización de peritajes forenses que permitan determinar la identidad y nacionalidad de las víctimas. El coronel no descartó que se trate de un ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play