Policía recuperó el vehículo robado de una pareja de abuelitos en El Alto

Don Silverio y Doña Facunda vuelven a sonreír después de varios días de angustia, pues la Policía confirmó el hallazgo de su motorizado que fue robado en la zona de Kenko en la ciudad de El Alto.

La pareja había llegado hasta el sector para realizar la compra de algunos productos, y dejaron el vehículo estacionado para poder ingresar a comprar queso, “15 minutos hemos tardado y el auto ya no estaba”, contaba don Silverio.

La jornada de este viernes, desde la Dirección de Prevención del Robo de Vehículos (Diprove), se confirmó el hallazgo del motorizado.

“El pedido amoroso que hacían los propietarios nos ha conmovido y, por instrucciones de la superioridad, se intensificaron los trabajos de búsqueda a nivel nacional. Gracias a labores de inteligencia e investigación, el vehículo fue encontrado ayer jueves en horas de la mañana”, informó el director nacional de Diprove, Ricardo Berdeja.

Según se explicó, el motorizado fue hallado en la zona de Río Seco y se espera que la devolución se oficialice a sus propietarios el próximo lunes debido a los trámites legales pendientes.

“Entendemos que, con el apoyo del fiscal asignado al caso, hoy se tramitará toda la documentación pertinente para que el día lunes, a primera hora, se pueda hacer la entrega al legítimo propietario”, agregó Berdeja.

