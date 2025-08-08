Presentan denuncia penal por incendio en depósito de la Gobernación de Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz presentó una denuncia penal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por el supuesto delito de incendio tras un siniestro ocurrido en uno de sus depósitos ubicados en el Parque Industrial.

El secretario de Justicia, Carlos Eduardo Correa, del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, informó que la denuncia fue interpuesta para que se investigue el origen del incendio y se determinen responsabilidades.

“El siniestro ocurrió en un depósito del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Según la denuncia presentada por la encargada del depósito, el fuego habría cruzado desde un lote paralelo donde se quemaban basura y pastizales, iniciando el incendio”, explicó Correa.

El siniestro afectó varios vehículos, materiales de escritorio y maquinaria que se encontraban en el lugar. “Hay vehículos que han sido afectados, materiales de escritorio y maquinaria”, añadió el funcionario.

Las autoridades esperan que este viernes se conozca el inventario detallado de los daños para poder presentar el informe correspondiente al seguro.

“Estamos a la espera del inventario para presentar el memorial con el detalle de todo lo afectado y también dar conocimiento al seguro”, concluyó Correa.

Personal de la Felcc, acompañados por la asesoría legal de la Gobernación, realizaron una inspección in situ para avanzar en las investigaciones. Según el reporte de los bomberos que atendieron el incendio, el fuego se habría originado en un lote aledaño donde se realizaba la quema de basura y pastizales. Sin embargo, las causas exactas y la identidad de quienes iniciaron el fuego continúan bajo investigación.

Mira la programación en Red Uno Play