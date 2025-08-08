TEMAS DE HOY:
Policial

Asaltante apuñaló a dos hombres en Quillacollo: uno murió y otro lucha por su vida

La segunda víctima, acompañante del fallecido, sobrevivió al ataque y permanece internada.

Ligia Portillo

08/08/2025 13:56

Asaltante apuñala a dos hombres en Quillacollo: uno muere y otro lucha por su vida. Foto. Red Uno
Quillacollo, Cochabamba

Un violento asalto en plena vía pública conmocionó a Quillacollo la madrugada del pasado feriado, cuando un delincuente atacó con un cuchillo a dos hombres para robarles sus pertenencias en la calle Antofagasta, dejando un muerto y un herido de gravedad.

De acuerdo con el reporte del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnl. Vanderley Flores, los efectivos llegaron al lugar y encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, aún no identificado, con múltiples heridas punzo cortantes en el tórax, abdomen y espalda, además de abundantes manchas de sangre en su ropa.

La segunda víctima, acompañante del fallecido, sobrevivió al ataque y permanece internada en el hospital Benigno Sánchez. “La persona herida recuerda que estaba junto a su amigo en la calle Antofagasta y Circunvalación cuando un desconocido se acercó y lo apuñaló directamente, sin mediar palabra”, informó Flores.

La Policía inició un operativo para identificar y capturar al agresor, apoyándose en cámaras de seguridad de la zona, que habrían registrado con claridad los momentos previos y posteriores al brutal ataque.

 

