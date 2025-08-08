En las heladas alturas del noreste de Pakistán, el deshielo de un glaciar trajo a la luz un hallazgo que congeló el aliento de toda una comunidad, el cuerpo perfectamente conservado de un hombre desaparecido hace 28 años.

Se llamaba Naseeruddin, tenía 33 años y pertenecía a la tribu Saleh Kehi, originaria del Golfo Pérsico. Su rastro se había perdido en 1997, cuando una tormenta de nieve lo sorprendió en las montañas del distrito de Kohistan, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, y lo engulló para siempre en una grieta helada del llamado Valle de la Dama.

Fue Omar Khan, un pastor local, quien en los primeros días de agosto divisó desde lejos una figura extraña en medio del glaciar. Al acercarse, comprendió que no era una roca, sino un cuerpo humano atrapado en el hielo. Alertadas las autoridades, equipos de rescate llegaron hasta el lugar y, tras horas de trabajo, lograron extraerlo.

¡Estaba en un glaciar! Lo buscaban desde hace 28 años y apareció momificado. Foto: RR.SS.

Entre sus ropas intactas hallaron una identificación: Naseeruddin. Contra toda lógica, el rostro seguía reconocible, como si estuviera dormido. La extrema sequedad, las bajas temperaturas y la falta de oxígeno habían momificado su cuerpo, preservándolo por casi tres décadas.

En 1997, Naseeruddin viajaba junto a su hermano Kathiruddin. Tomaron una ruta poco transitada para atravesar la montaña cuando una tormenta repentina lo hizo resbalar y desaparecer en una grieta. Las condiciones extremas impidieron cualquier rescate. Tras un año de búsqueda infructuosa, su familia realizó rituales religiosos para despedirlo, resignándose a no recuperar jamás su cuerpo.

Hoy, la acelerada reducción de glaciares en la región, atribuida al cambio climático, ha dejado al descubierto lo que el hielo había protegido durante casi tres décadas. El cuerpo de Naseeruddin no solo es una cápsula del tiempo, sino también un recordatorio silencioso de que las montañas, con su hielo milenario, guardan secretos, pero el planeta, al calentarse, comienza a revelarlos.

