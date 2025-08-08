VIDEO: ¡Indignante! Pasajero realizó actos obscenos en un bus público frente a pasajeros

En Chillán, Chile, la comunidad expresó su profunda indignación tras difundirse imágenes que muestran a un hombre realizando actos de connotación sexual dentro de una bus de transporte público, en presencia de varios pasajeros, incluidos menores de edad.

El incidente habría ocurrido en pleno horario de funcionamiento habitual del transporte público, cuando el sujeto, sentado entre otros usuarios, comenzó a realizar gestos y movimientos obscenos a la vista de todos. Testigos relataron que algunos pasajeros intentaron registrar la situación como prueba y alertar al conductor.

La denuncia fue puesta en conocimiento de las autoridades, quienes investigan el hecho para dar con la identidad del individuo y establecer las responsabilidades correspondientes. Organizaciones de protección de la infancia en la región subrayaron la urgencia de reforzar la seguridad y vigilancia en medios de transporte, así como de fomentar las denuncias ciudadanas para prevenir este tipo de conductas.

El caso ha encendido el debate sobre la seguridad de los usuarios, en especial de niños y niñas, en los espacios públicos y la necesidad de sanciones ejemplares frente a este tipo de comportamientos.

Imágenes sensibles:

