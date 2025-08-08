Un violento ataque que dejó a un menor de 16 años en estado crítico ha conmocionado a la ciudad de Puerto Montt, Chile. El agresor, un adolescente de 15 años, fue formalizado por intento de homicidio luego de apuñalar a la víctima en la entrada de un centro comercial el pasado 5 de agosto. Sin embargo, la polémica estalló cuando el joven fue dejado en libertad bajo arresto domiciliario y prohibición de acercarse a la víctima.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía, representada por la fiscal Nathalie Yonsson, solicitó la internación provisoria del imputado en un centro cerrado, citando la gravedad del ataque y el riesgo para la sociedad. Pero el juez de garantía determinó medidas menos estrictas, decisión que fue inmediatamente apelada por el Ministerio Público.

Lo que más ha impactado a la opinión pública son las declaraciones y la actitud del propio adolescente, quien tras ser liberado no dudó en presumir su situación en redes sociales. En su cuenta de Instagram, publicó mensajes provocadores y sin muestras de arrepentimiento como “en libertad y k pasa”, “feliz en la calle” y “feliz en la calle y uno menos muérete hasta el diablo mi parte”.

“¡Hasta el diablo está de mi parte!”, así un adolescente que atacó a otro se jactó en redes. Foto: RR.SS.

Estas palabras reflejan una preocupante falta de conciencia sobre la gravedad del delito cometido. “Su actitud no solo desafía a la justicia, sino que también hiere profundamente a la víctima y a su familia, quienes aún luchan por la vida del joven apuñalado”, señaló la fiscal Yonsson.

La Fiscalía presentó pruebas contundentes, entre ellas testimonios de dos testigos presenciales que identificaron al imputado como agresor, videos de la agresión y prendas con indicios del ataque, con la esperanza de que la Corte de Apelaciones revoque la medida cautelar y ordene la internación en régimen cerrado.

Este caso ha abierto un debate sobre la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile, que busca equilibrar la protección social y la rehabilitación del menor infractor. Sin embargo, cuando un adolescente actúa con impunidad y se jacta públicamente de un intento de homicidio, las dudas sobre la efectividad de dichas medidas cobran fuerza.

La víctima permanece internada en estado grave en el Hospital de Puerto Montt, mientras la justicia continúa el proceso con la expectativa de tomar una decisión que proteja a la sociedad y garantice el respeto por la vida.

