AJ interviene casa ilegal de juegos en avenida Paraguá tras denuncia de vecinos

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) llevó a cabo un operativo para intervenir una casa de juegos ilegal ubicada en la avenida Paraguá, luego de una denuncia realizada por vecinos del sector.

El operativo, según informó Cristian Alvarado, representante de la AJ, permitió detener un torneo de póker que ya llevaba más de tres días en funcionamiento.

“Este torneo ya estaba más de tres días en funcionamiento, es así que a raíz de eso hemos hecho la intervención”, explicó.

Alvarado detalló que la vivienda, que desde afuera aparentaba ser un hogar familiar, en realidad funcionaba como una sala de juegos clandestina.

“A denuncia de los vecinos hemos acudido a una casa en la cual tenía la fachada de una vivienda familiar particular, sin embargo, en su interior se constituía en una sala de juegos. Se ha logrado obstruir un torneo de póker”, indicó.

Durante la intervención, se encontró a unas 20 personas jugando en el lugar. La persona encargada de la sala será sometida a los procesos administrativos correspondientes.

“Se ha evidenciado a 20 personas jugando en este lugar, asimismo, quien estaba encargada de esta sala, en la cual se le va realizar los procesos administrativos correspondientes”, añadió Alvarado.

La AJ informó que continuará con las averiguaciones para identificar y sancionar a todos los responsables del funcionamiento ilegal del establecimiento.

“Una vez realizada la intervención se procede a hacer las averiguaciones correspondientes para dar con los encargados de esta sala, ya se ha identificado y se va iniciar los procesos administrativos contra los administradores”, afirmó.

Finalmente, se decomisaron la mesa, las fichas y los medios de acceso al juego, como parte de las acciones para erradicar este tipo de actividades ilegales en la ciudad.

