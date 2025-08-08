Incendio en depósito: Gobernación aguarda resultados de peritaje para evaluar daños

Luego de haber sido controlado el incendio sucedido ayer en unos de los depósitos de la Gobernación, el director de Gestión de Riesgos de la Gobernación, Jhonny Rojas indicó que están a la espera de la conclusión del peritaje realizado por el Ministerio Público y los Bomberos para poder cuantificar los daños.

Según el informe, el incendio de magnitud se registró ayer entre las 16:00 a 20:00 horas en el depósito ubicado en la zona del Parque industrial, hecho por el cual las autoridades departamentales interpusieron una denuncia penal en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) esa misma noche.

Este viernes, las autoridades departamentales estuvieron presentes en el depósito, junto con el personal de Activo Fijo para realizar el levantamiento de datos donde se constató que se han quemado vehículos, equipos de computación, material de computación, muebles y enseres.

En este sentido, se informó que funcionarios de la Fiscalía y Bomberos de la Policía impidieron el levantamiento de datos ante la restricción por la investigación que se realiza en el lugar.

“Lamentablemente las autoridades del Ministerio Público, como los bomberos de la Policía, no nos han dejado ingresar al lugar, para que una vez se levante el peritaje, tengamos los datos exactos para poderles pasar la información a todos”, aseguró Rojas ante los medios de prensa.

Por lo tanto, una vez se tenga la autorización podrán hacer el levantamiento de datos para la empresa aseguradora.

La Gobernación de Santa Cruz presentó una denuncia penal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por el supuesto delito de incendio tras un siniestro ocurrido en uno de sus depósitos ubicados en el Parque Industrial.

