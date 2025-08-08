Hallan “narco panes” con marihuana en el penal de San Pedro de Sacaba

Un insólito intento de introducir droga a un centro penitenciario fue frustrado el pasado lunes en el penal de San Pedro de Sacaba. La Policía descubrió cinco panes que, en su interior, ocultaban envoltorios con marihuana, en lo que ya ha sido denominado como el caso de los “narco panes”.

La encomienda, enviada como supuesto alimento para un privado de libertad, fue inspeccionada por personal de seguridad antes de su ingreso. Al cortar los panes, se evidenció que la miga había sido retirada y reemplazada con la sustancia controlada, cuidadosamente envuelta para pasar inadvertida.

El destinatario fue identificado como B.T., un interno que cumple detención preventiva acusado por tráfico de drogas y estupefacientes. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la marihuana tenía como destino la comercialización al interior del penal.

El caso fue remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que amplió los cargos contra el acusado por microtráfico. Las autoridades reforzaron los controles en las encomiendas que ingresan al penal, advirtiendo que continuarán los operativos para evitar el ingreso de sustancias ilícitas bajo métodos cada vez más ingeniosos.

