¡Atención conductores! Inicia la venta de la Inspección Técnica Vehicular 2025-2026 en todo el país

Desde este viernes 8 de agosto y hasta el 30 de noviembre, los conductores en Santa Cruz podrán realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) para la gestión 2025-2026. El proceso, impulsado por la Dirección Departamental de Recaudaciones y la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones (DNFR), busca garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras y cumplan con la Ley de Tránsito.

“Se da inicio a la ITV y abarcará por los próximos meses, hasta el 30 de noviembre”, informó el coronel Antonio Casso, jefe de la DNFR en Santa Cruz. La autoridad precisó que se mantienen 25 puntos habilitados en toda la ciudad y recordó que los propietarios deben cumplir con los requisitos para evitar sanciones.

Entre los cinco requisitos están: no tener deudas por infracciones, presentar la documentación en regla, la presencia física del vehículo en un punto de inspección, cancelar el costo de Bs 30 y portar la licencia de conducir vigente.

La Policía Boliviana también informó que este año se incorporaron escáneres y equipos mecatrónicos para una revisión más precisa. Durante la inspección se verifican el sistema eléctrico y electrónico, niveles de líquidos y el estado de las llantas mediante un dispositivo especializado.

Al aprobar el control, se entrega un certificado oficial que habilita al vehículo para circular tanto a nivel nacional como internacional.

Requisitos para la ITV:

Depósito bancario para habilitación del trámite.

No tener multas pendientes.

Presentar el RUAT y documentación en regla.

Presencia física del vehículo.

Mira la programación en Red Uno Play