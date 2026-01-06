¡Atención! Terminal de buses de Oruro suspende viajes por bloqueos

Un comunicado publicado por la Estación de Autobuses Oruro Ltda. anuncia que las salidas hacia La Paz y Cochabamba quedan temporalmente suspendidas por reporte de bloqueos en las carreteras, registrados este martes, 6 de enero.

Con el objetivo de precautelar la seguridad de los pasajeros y que no queden varados en medio camino se tomó la determinación después del reporte de la unidad de tránsito.

Según el comunicado la decisión se tomó por los bloqueos en las carreteras impulsadas por la Central Obrera Boliviana.

Se recomienda visitar la cuenta de Facebook de la terminal de Oruro para conocer la actualización de salida de los buses, en la siguiente dirección: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057860371126

Las terminales de La Paz y El Alto tomaron la misma decisión ante el corte de las vías.

