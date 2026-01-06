Cámara Nacional de Industrias rechaza los bloqueos y advierte que profundizarían la crisis económica

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su rechazo a los anuncios de bloqueos previstos para el inicio de la gestión 2026, advirtiendo que estas medidas podrían paralizar al país y generar graves consecuencias económicas y sociales.

Mediante un comunicado público, la entidad industrial alertó que cada día de bloqueo se traduce en pérdidas económicas millonarias, ruptura de las cadenas de producción y abastecimiento, encarecimiento de los alimentos, desabastecimiento de medicinas e insumos esenciales, además de una afectación directa al empleo y al ingreso de las familias bolivianas.

La CNI señaló que el sector industrial necesita estabilidad, previsibilidad y paz social para operar e invertir, remarcando que los bloqueos no solucionan los problemas estructurales del país, sino que los profundizan. En ese sentido, recordó que la experiencia reciente demuestra que estas medidas debilitan la economía, ahuyentan las inversiones y frenan los procesos de recuperación.

Ante este escenario, la Cámara Nacional de Industrias hizo un llamado firme al diálogo constructivo como la única vía legítima y eficaz para resolver diferencias y atender demandas, destacando la necesidad de un diálogo sincero, oportuno y con voluntad de alcanzar acuerdos.

Asimismo, instó a las autoridades competentes a garantizar espacios de concertación con la participación de todos los sectores, priorizando el interés superior de la nación.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con el desarrollo productivo, la generación de empleo y la paz social, enfatizando que “cerrar caminos es cerrar el futuro de Bolivia” y ratificando su postura: diálogo sí, bloqueos no.

