La Terminal de Buses de La Paz suspendió temporalmente las salidas interdepartamentales e internacionales debido a los bloqueos registrados en la carretera La Paz–Oruro.

La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial, tras recibir reportes de puntos cerrados en Konani, Vilaque y Patacamaya.

Según la terminal, la decisión se asumió para precautelar la seguridad de los pasajeros, mientras se evalúa la evolución de la situación en carretera.

Los cierres de vía se producen en el marco del primer día de bloqueos convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503, que declara emergencia económica nacional.

La medida afecta diferentes rutas del país y ha generado restricciones en la circulación interdepartamental.

Restablecimiento de salidas

La Terminal de La Paz informó que cualquier actualización sobre la reanudación de salidas será publicada en su página oficial de Facebook: https://www.facebook.com/TeminalDeBusesLP

Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados y evitar traslados hacia la carretera mientras persistan los bloqueos.

