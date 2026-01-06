TEMAS DE HOY:
Mario Argollo COB Accidente Santa Cruz accidente vehicular

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Bloqueos en Konani y Patacamaya obligan a suspender salidas en la Terminal de La Paz

La terminal paceña restringió salidas interdepartamentales e internacionales por bloqueos en la ruta a Oruro. La COB cumple su primer día de bloqueos en rechazo al Decreto Supremo 5503.

Juan Marcelo Gonzáles

06/01/2026 12:46

Foto: Terminal de buses La Paz ABI
La Paz

Escuchar esta nota

La Terminal de Buses de La Paz suspendió temporalmente las salidas interdepartamentales e internacionales debido a los bloqueos registrados en la carretera La Paz–Oruro.

La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial, tras recibir reportes de puntos cerrados en Konani, Vilaque y Patacamaya.

Según la terminal, la decisión se asumió para precautelar la seguridad de los pasajeros, mientras se evalúa la evolución de la situación en carretera.

Los cierres de vía se producen en el marco del primer día de bloqueos convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503, que declara emergencia económica nacional.

La medida afecta diferentes rutas del país y ha generado restricciones en la circulación interdepartamental.

Restablecimiento de salidas

La Terminal de La Paz informó que cualquier actualización sobre la reanudación de salidas será publicada en su página oficial de Facebook: https://www.facebook.com/TeminalDeBusesLP

Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados y evitar traslados hacia la carretera mientras persistan los bloqueos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD