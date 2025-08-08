El caso de Jisleyne Giraldo, de 14 años, pasó de una alerta por desaparición a una denuncia de conflictos familiares y presunto abuso.
08/08/2025 18:01
La alarma por la desaparición de Jisleyne Jahaira Giraldo Garrido, una niña reportada como desaparecida en Babahoyo, dio un giro inesperado luego de que apareciera en un video difundido en redes sociales.
En la grabación, la menor aseguró que se fue de su casa por decisión propia debido a conflictos familiares y presunto abuso. El caso ha generado conmoción ciudadana y reavivado las alertas sobre la violencia intrafamiliar en Ecuador, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.
“Estoy bien, feliz con mi pareja”
En el video, que se viralizó rápidamente, Jisleyne Giraldo, de 14 años, habla a la cámara para aclarar su situación. Con tono firme, afirma estar a salvo y vivir actualmente con su pareja, decisión que —según ella— tomó voluntariamente.
“Estoy bien, feliz con mi pareja y ya le avisé a mi mamá”, expresó la adolescente, quien también aseguró haber enviado fotografías a su madre para demostrar que se encuentra en buen estado.
La grabación no solo desmintió las primeras versiones sobre una posible desaparición forzada, sino que también puso en evidencia una situación más compleja que involucra presunta violencia doméstica y una falta de protección hacia la menor.
