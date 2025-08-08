TEMAS DE HOY:
Nacionales

El emotivo momento en que una pareja de adultos mayores recibe su vehículo recuperado en El Alto

(VIDEO) La Policía devolvió el motorizado robado el 3 de agosto en la zona de Kenko, tras operativos que permitieron hallarlo abandonado en Villa Alemana.

Naira Menacho

08/08/2025 19:39

Foto: RR.SS.
La Paz

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, realizó la entrega de un vehículo robado a una pareja de adultos mayores.

El hecho ocurrió el 3 de agosto en la zona de Kenko, en la ciudad de El Alto, cuando la pareja llegó al lugar para realizar compras. Según relataron, solo tardaron 15 minutos y, al regresar, el motorizado ya no estaba.

La denuncia fue presentada por el hijo de la familia el 4 de agosto.

El ministro destacó el trabajo de las autoridades policiales y del Ministerio Público.

“Se comunicaron con los distintos módulos policiales y los puestos fronterizos del departamento de La Paz para que estén alertas ante la presencia del vehículo. Además, se cerraron algunas trancas y se dispusieron operativos de control y patrullaje con drones, entre otras acciones de la Policía”, explicó Ríos.

El vehículo fue recuperado este jueves, encontrado abandonado en la zona Villa Alemana, gracias a la presión de los operativos policiales, según la autoridad.

“Hoy se le está devolviendo la paz y la calma a esta familia”, afirmó el ministro.

 

 

 

