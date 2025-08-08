Video: ¡Terrorífico! Graban a un bus presuntamente "fantasma" circulando sin conductor ni pasajeros

Un curioso episodio se suscitó en el sector de Cafayate ruta 307 en Salta, Argentina, donde presuntamente un bus circulaba aparentemente sin que sea manejado por un conductor.

El video se viralizó, en las imágenes se puede apreciar lo que presuntamente sería un colectivo fantasma. Se observa que el vehículo no tiene pasajeros a bordo, ni siquiera chofer y funciona en plena oscuridad.

Según testigos, se trata de una unidad perteneciente a una empresa que hace varios años no presta servicio, aparece y desaparece en la niebla.

Los vecinos de la localidad aseguran que se trata de una terrible leyenda: en el lugar hubo muchos accidentes debido a que es una zona con un barranco de gran profundidad.

Por su parte los internautas generaron miles de comentarios, y señalan que eso es un hecho imposible de creer.

