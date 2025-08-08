Portal 8/8: ¿Qué es y qué debes hacer para aprovechar su energía?

Este 8 de agosto es conocido como el día del "Portal del León" o "Portal 8/8", un evento que ha ganado popularidad en redes sociales y que, según la numerología y la astrología, marca un momento de alta vibración energética ideal para manifestar deseos y atraer la abundancia.

La creencia mística detrás del portal se basa en la alineación cósmica entre la Tierra, el Sol y la estrella Sirio. Según la numeróloga Julieta Rutenberg, esta jornada abre una "ventana entre el mundo físico y el espiritual", potenciando la manifestación de deseos. El suceso recibe el nombre de "Portal del León" porque coincide con la temporada del signo zodiacal Leo, asociado con el liderazgo, la creatividad y la autenticidad.

En el centro de esta fecha se encuentra el número 8, que representa el infinito, el equilibrio entre lo material y lo espiritual, y la abundancia. Al duplicarse en la fecha 8/8, su poder se intensifica, creando un flujo de energía que muchos aprovechan para atraer prosperidad económica, bienestar físico y armonía emocional, según informan medios internacionales.

Rituales y actividades para aprovechar el día

Quienes siguen estas creencias recomiendan una serie de rituales y prácticas para canalizar esta energía:

Liberación de lo que no sirve: Escribir en un papel las cosas que se desean soltar (creencias limitantes, viejos patrones), quemarlo y esparcir las cenizas en la tierra para hacer espacio a nuevas bendiciones.

Meditación: En un lugar tranquilo, meditar imaginando una luz brillante que desciende y visualizando el símbolo del infinito (∞) para sentir el flujo constante de energía y manifestar un deseo específico.

Rituales de abundancia: Encender una vela amarilla o dorada, escribir deseos de abundancia en una hoja de laurel o en un papel con el símbolo del infinito y quemar el papel o las hojas para enviar las intenciones al universo.

Limpieza energética: Utilizar incienso de sándalo o salvia para limpiar el cuerpo de energías estancadas, preparándose para recibir la prosperidad.

Más allá de las creencias místicas, el Portal del León también es visto como una invitación a la introspección y el enfoque personal. Tomarse un momento para reflexionar sobre metas, organizar la vida y liberar cargas emocionales puede ser un ejercicio positivo para todos.

Mira la programación en Red Uno Play