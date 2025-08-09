TEMAS DE HOY:
Sala Plena del TSE analiza si se desarrollará el segundo debate nacional

La Sala Plena se instaló a media mañana de este sábado, y se espera conocer la determinación en pocas horas.

Silvia Sanchez

09/08/2025 13:20

La Paz, Bolivia

Tras el exitoso Primer Debate Nacional con miras a las Elecciones Generales de este próximo 17 de agosto, todavía está en duda el desarrollo de la segunda actividad programada con la presencia de todos los candidatos.

En pasados días, algunos de los candidatos presidenciales, pusieron en duda su asistencia a la actividad impulsada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre ellos Samuel Doria Medina y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, quienes habrían indicado que la fecha coincide con el desarrollo de otros eventos planificados por sus frentes políticos.

No todos los candidatos confirmaron su participación en el Segundo Debate programado para el próximo 12 de agosto, y ante esta situación, los vocales del TSE, analizan si este acto se suspende o se desarrollará como estaba previsto.

Cerca a media mañana de este sábado, se instaló la Sala Plena del TSE, y se espera conocer la determinación.

 

