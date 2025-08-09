¡Angustia y desesperación!: Un adolescente abrió fuego en Times Square, hay tres heridos

Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas este sábado en Times Square, Nueva York, y se conoce que el incidente se habría desarrollado tras una disputa.

Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos de bala en las extremidades inferiores.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban estables.

"El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego", añadió un portavoz de la Policía.

Un video divulgado en redes sociales mostró a la multitud huyendo y a los agentes de policía rodeando un automóvil mientras auxiliaban a los heridos que permanecían en el suelo.

El tiroteo generó pánico entre los transeúntes en las inmediaciones del Hard Rock Cafe. Numerosas personas huyeron apresuradamente tras escuchar las detonaciones, en medio de una situación caótica.

El adolescente no ha sido todavía acusado formalmente, aunque fue trasladado para que brinde sus declaraciones.

