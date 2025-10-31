Gabriel Espinoza: "Desde Washington abrimos puertas a más dólares y oportunidades"

Desde la capital estadounidense, el equipo económico del presidente electo Rodrigo Paz Pereira destacó los avances de la agenda internacional que busca asegurar el abastecimiento de combustibles, fortalecer la llegada de divisas al país y abrir nuevas oportunidades para la recuperación económica de Bolivia.

El asesor económico Gabriel Espinoza señaló que el trabajo conjunto que encabeza el presidente electo en Washington tiene como eje central la estabilidad económica.

“La gasolina y el diésel están asegurados, como anunció nuestro presidente electo. Ahora trabajamos para que lleguen a cada rincón del país. Desde Washington abrimos puertas a más dólares y oportunidades. Bolivia tiene futuro, y lo construimos juntos, con calma y esperanza”, afirmó Espinoza.

A su vez, el asesor José Luis Lupo destacó el respaldo internacional que ha recibido el plan económico del próximo gobierno.

“El presidente electo está trabajando para normalizar el país e iniciar un camino de estabilización y recuperación. El plan ha sido recibido con mucho entusiasmo y acompañamiento. Todos conscientes de los desafíos por venir. Vamos a salir adelante, Bolivia”, expresó.

La delegación boliviana cumple en Estados Unidos una agenda de reuniones con instituciones financieras y autoridades del gobierno norteamericano, con el propósito de garantizar la estabilidad del abastecimiento energético, generar confianza internacional y viabilizar el ingreso de dólares al sistema financiero nacional.

