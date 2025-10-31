Parlamentarios de Libre proponen que la nueva Asamblea priorice la elección de vocales del TSE

Parlamentarios de la alianza Libre anunciaron que presentarán un proyecto de ley para que la nueva Asamblea Legislativa priorice, como primer punto de su agenda, la elección y selección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que los actuales miembros de la Sala Plena concluyen su gestión el próximo 19 de diciembre.

El senador José Ormachea explicó que los plazos son ajustados y que es urgente avanzar en este proceso, considerando que el calendario electoral rumbo a las elecciones subnacionales requiere contar con una autoridad electoral plenamente conformada y en funciones.

“Hasta el 19 de diciembre fenece la gestión de los vocales electorales de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, por lo que consideramos que este tema debe ser el primero a ser tratado por la nueva Asamblea Legislativa. Desconocemos la agenda del PDC”, manifestó Ormachea en conferencia de prensa.

Por su parte, la diputada Lisa Claros señaló que el proyecto de ley que será presentado busca garantizar la transparencia y continuidad institucional del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), además de evitar vacíos de poder que puedan afectar la planificación de los próximos comicios subnacionales.

Los legisladores de Libre enfatizaron que la elección de nuevas autoridades electorales debe realizarse con criterios de idoneidad, independencia y pluralismo, a fin de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema democrático.

