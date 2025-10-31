Darío Rojas: “El combustible está garantizado y Bolivia se abrirá al mundo el 8 de noviembre”

El vocero del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Darío Rojas, aseguró que el abastecimiento de combustible en el país está garantizado tras el viaje del presidente electo Rodrigo Paz a Estados Unidos. Rojas destacó que el nuevo Gobierno trabaja ahora en la parte logística para asegurar el traslado del carburante al país.

“Ya está garantizado el combustible y ahora en lo que se está trabajando es en el tema logístico, es decir, cómo traerlo. Son las cosechas de lo que se hizo en el anterior viaje y para bien de todos nosotros”, explicó. Según Rojas, a partir del 9 de noviembre el suministro de combustibles estará completamente asegurado.

El vocero destacó además el simbolismo de la posesión presidencial de Rodrigo Paz, programada para el 8 de noviembre, fecha que, según dijo, marcará “la apertura de Bolivia al mundo después de 20 años de enclaustramiento”.

“La posesión del 8 de noviembre tiene un simbolismo muy fuerte porque es el lanzamiento de Bolivia al mundo (…) Creo que se va a festejar el Bicentenario como debió hacerse el pasado 6 de agosto, con la presencia de mandatarios de otros países”, señaló.

Rojas confirmó la asistencia de varios jefes de Estado a la ceremonia, entre ellos Javier Milei (Argentina), Gabriel Boric (Chile) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil). Además, mencionó que se aguarda la confirmación de la presencia de Nayib Bukele (El Salvador) y de una comitiva oficial de Estados Unidos.

“Es muy importante lo que va a suceder el 8 de noviembre, es una apertura de Bolivia al mundo. Espero que venga una delegación de Estados Unidos; ojalá sea Marco Rubio porque le daría mayor realce”, comentó.

Rojas precisó que la ceremonia se realizará en dos etapas: el 5 de noviembre se entregarán las credenciales en Sucre, y el 8 de noviembre tendrá lugar el acto central de posesión en La Paz.

Consultado sobre la futura relación del gobierno de Paz con los países de tendencia izquierdista, Rojas respondió con cautela: “Si no es para aportar al bienestar de los bolivianos, da igual”.

Concluyó asegurando que el nuevo Gobierno priorizará la estabilidad interna y la reinserción internacional del país.

