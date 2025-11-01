Empacar Energy lanza gasolina súper premium “Ron 91”, libre de etanol y con estándares internacionales

Empacar Energy da un paso firme en la evolución energética del país con el lanzamiento de su gasolina súper premium “Ron 91”, un combustible de nueva generación desarrollado bajo los más altos estándares internacionales de calidad.

El gerente general de Empacar Energy, Carlos Limpias, destacó este viernes que esta innovación forma parte del compromiso de la empresa con el desarrollo nacional y la transición hacia una matriz energética más limpia y eficiente.

“Empacar Energy sigue aportando al desarrollo y a las necesidades energéticas del país. A partir de hoy ofrecemos gasolina súper premium de 91 octanos, certificada bajo las categorías Euro 5 y Euro 6”, manifestó el ejecutivo.

A diferencia de los combustibles convencionales disponibles en el mercado, la gasolina Ron 91 de Empacar Energy cuenta con una reducción del 90% de azufre y un 60% de benceno, lo que garantiza una combustión más limpia, mayor rendimiento del motor y un menor impacto ambiental.

“No solo pensamos en suplir la necesidad de combustible en el país, sino también en ofrecer calidad y eficiencia. Este producto proporciona mejor rendimiento y cuidado en los motores, reduce costos de mantenimiento y marca una diferencia significativa en la industria y el agro”, agregó el gerente.

La empresa invitó a los clientes y público en general a visitar sus instalaciones ubicadas en el Parque Industrial, sobre el sexto anillo, esquina avenida Virgen de Luján, donde podrán conocer su moderna infraestructura, los sistemas de control de calidad y su compromiso con la eficiencia energética.

Por su parte, el encargado de Planta de Empacar Energy, Junior Andrade, resaltó las ventajas del nuevo combustible:

“La gasolina súper premium es 100% libre de etanol, una gasolina pura de alta eficiencia y rendimiento en motores modernos. Para conocer los precios actualizados, los usuarios pueden acceder a nuestra página web https://www.empacar.com.bo/energy/”. Afirmó Andrade.

Con esta iniciativa, Empacar Energy reafirma su propósito de “dar energía para todos”, impulsando el desarrollo sostenible y la modernización del parque automotor boliviano.

