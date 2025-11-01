José Luis Lupo destaca respaldo internacional al presidente Electo y la agenda de reconstrucción nacional

El asesor económico del presidente Electo Rodrigo Paz, José Luis Lupo, destacó este viernes el gran recibimiento que ha tenido el Mandatario Electo por parte de autoridades de Estados Unidos y organismos internacionales, en el marco de su visita oficial previa a la posesión de mando.

A través de una publicación en sus redes sociales, Lupo señaló que el viaje del presidente Electo marca el inicio de una nueva etapa para Bolivia, orientada a la reconstrucción, la unidad nacional y la reinserción activa del país en el escenario global.

“El presidente Electo ha tenido un gran recibimiento por parte de autoridades de Estados Unidos y organismos internacionales. Hemos decidido emprender un nuevo camino para Bolivia, de reconstrucción y unidad. Se están abordando los temas urgentes, y también se está contando al mundo nuestra convicción irrevocable de hacer las reformas necesarias, de poner a nuestro país como protagonista y poner en alto a nuestra bandera”, expresó Lupo.

El asesor subrayó que el gobierno entrante enfrenta una situación económica y social compleja, producto de la gestión saliente, pero que el equipo de transición trabaja con firmeza para encaminar un plan integral de recuperación.

“La situación que deja el gobierno saliente es de tierra arrasada, como bien sabe el pueblo. Pero vamos a reconstruir a nuestra Nación orgullosa. A eso estamos abocados. Tenemos una gran oportunidad y lo dejaremos todo en esta misión”, enfatizó.

Lupo aseguró que existe un liderazgo claro y un programa confiable, sustentado en políticas económicas responsables, diálogo con los sectores productivos y apertura al mundo.

“Hay una Bolivia que vuelve al mundo”, concluyó el asesor, resaltando el compromiso del nuevo gobierno con la estabilidad, la inversión y la confianza internacional.

Mira la publicación de José Luis Lupo:

