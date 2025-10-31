Madre del menor hallado sin vida en una piscina se defenderá en libertad

Un trágico hecho conmociona al municipio de Warnes, en el departamento de Santa Cruz, luego de que un menor fuera hallado sin vida dentro de una piscina en su propio domicilio. El niño había sido reportado como desaparecido por su madre, quien ahora enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de homicidio culposo.

El director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Warnes, Raúl Torrico, informó que la mujer fue presentada ante la autoridad judicial.

“El día de ayer, jueves, fue la (audiencia) cautelar de esta señora. El Ministerio Público la imputó por el delito de homicidio culposo y se le dio medidas de carácter personal, dándole una fianza, arraigo y la obligación de demostrar un domicilio, puesto que el domicilio en el que vivía se encontraba de casera. Ella se va a defender en libertad”, explicó Torrico.

Asimismo, la Defensoría determinó otorgar la custodia provisional de otro hijo, un menor de un año, al padre de la víctima. “En este caso, habiendo un menor de un año, igualmente de manera provisional hemos hecho la entrega al papá”, precisó la autoridad.

El Ministerio Público sostiene que la imputación se basa en una presunta negligencia en el cuidado del menor por parte de la madre. Sin embargo, el caso aún se encuentra en etapa de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Por su parte, la familia paterna del niño manifestó su indignación y exigió que la acusada sea enviada a prisión preventiva.

