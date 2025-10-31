¡Impactante! Así fue el primer exorcismo realizado a un niño llamado José en Oruro

Era febrero de 1991 cuando un menor llamado José, residente de la zona de San Pedro, decidió explorar por curiosidad una cueva en la cima del cerro también llamado San Pedro, al norte de la ciudad de Oruro. Lo que parecía una aventura inocente cambió su vida para siempre.

Según cuentan los vecinos, la cueva tenía una rajadura natural que, con el tiempo, se convirtió en escenario de rituales oscuros. Tras su visita, José empezó a mostrar cambios drásticos: se veía cada vez más demacrado y delgado, y sus familiares notaron comportamientos inexplicables.

“Tres meses antes era un niño robusto y alegre; ahora vociferaba cosas en idiomas que nunca habíamos escuchado, y gritaba en la calle con actitudes extrañas”, relataron los vecinos.

El fenómeno llamó la atención de la comunidad y, posteriormente, de la Iglesia Adventista, que decidió intervenir. El periodista Humberto Cabezas, del periódico La Patria, documentó el hecho y acompañó a la familia en las sesiones de exorcismo.

El ritual se llevó a cabo un miércoles al mediodía, con José acompañado de su tío y bajo la supervisión de varios pastores.

Según el testimonio de Cabezas, el niño mostraba una actitud reacia y aterradora, y en ciertos momentos emitía roncas carcajadas que generaban temor incluso en los adultos presentes.

“No voy a salir, el niño es mío, la familia es mía, no salgo”, decía la entidad mientras la sesión continuaba.

Durante más de 20 horas ininterrumpidas, los hermanos de la Iglesia Adventista realizaron cánticos, oraciones y leyeron versículos bíblicos, enfrentando momentos de tensión donde la entidad parecía resistirse.

Sin embargo, tras varias horas de intensa intervención, José comenzó a mostrar signos de recuperación, retorciéndose menos y dejando de gritar en lenguas desconocidas. Finalmente, después de más de dos horas de avance sostenido, el niño logró recuperarse completamente.

Esta historia se recuerda como el primer exorcismo documentado en Bolivia, y sirve como advertencia sobre la curiosidad y los lugares oscuros: en muchas ocasiones, existen puertas que es mejor mantener cerradas.

