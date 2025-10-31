Con la llegada de Todos Santos, la Alcaldía de La Paz dio a conocer los horarios, actividades y restricciones que se aplicarán los días 1 y 2 de noviembre en los principales cementerios de la ciudad.

Los camposantos General, La Llamita y Vino Tinto abrirán sus puertas de 07:30 a 16:30, y el desalojo total de visitantes será hasta las 18:00.

“El 1 y 2 de noviembre ya empezamos con nuestra fiesta de Todos Santos. Pedimos a la población que tome sus previsiones, porque a las 16:30 se cerrarán las puertas”, informó Erika Endara, directora de la Entidad Descentralizada de Cementerios de La Paz.

Actividades por la festividad

El 1 de noviembre se celebrará una misa y se realizará el armado de una mesa por todos los fallecidos en el Cementerio General.

Mientras que el 2 de noviembre se llevará a cabo el “despacho de las almitas”, acompañado de una misa al mediodía en La Llamita, donde además se inaugurará un nuevo sector ecológico.

Restricciones

La Alcaldía recordó que estará prohibido el ingreso con:

Bebidas alcohólicas o personas en estado de ebriedad .

Alimentos perecederos , mesas , sillas o sombrillas .

Además, no se permitirá ocupar los espacios verdes para compartir alimentos.

“Pedimos a quienes asistan con niños que extremen cuidados por las aglomeraciones previstas”, enfatizó Endara.

El ingreso con mascotas también estará restringido, aunque se permitirá su acceso en casos excepcionales, con la condición de que los propietarios mantengan la limpieza del lugar.

Seguridad y cortes de vías

El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares, informó que 150 funcionarios de la Guardia Municipal, junto a la Policía Boliviana, participarán de los operativos de control.

“Todas las disposiciones administrativas del cementerio se cumplirán de manera estricta. La persona que las infrinja será retirada del recinto santo”, advirtió Millares.

Asimismo, se implementarán cortes de tráfico y controles a comerciantes.

El domingo 2 de noviembre, la avenida Baptista, en inmediaciones del Cementerio General, permanecerá cerrada al tráfico vehicular, mientras que en La Llamita y Vino Tinto se aplicarán restricciones parciales.

“Pedimos a los comerciantes que respeten las disposiciones y liberen las aceras, porque habrá mucha gente haciendo filas para ingresar”, añadió Millares.

Una festividad de fe y tradición

La Alcaldía paceña busca garantizar que la festividad de Todos Santos se desarrolle de forma ordenada, segura y respetuosa, en una jornada marcada por la tradición, la fe y el recuerdo de los seres queridos.

Mira la programación en Red Uno Play