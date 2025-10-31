TEMAS DE HOY:
cuerpo avenida Petrolera accidente vehicular Niña agredida por su madre

Comunidad

¿A qué hora comienzan los cierres de calles por el ‘Cambaween’ en Santa Cruz?

La Casa de la Cultura y las calles aledañas a la plaza central se cerrarán este viernes por la fiesta del ‘Cambaween’, que busca rescatar mitos y leyendas cruceñas. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/10/2025 10:49

Foto: Secretaria Municipal de Cultura de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Este viernes, en la Casa de la Cultura de Santa Cruz, se realizará el ‘Cambaween’, una fiesta que busca resaltar y rescata los mitos y leyendas de nuestro departamento, como son el duende y la viudita.

Con más de 100 actividades en 35 espacios y la participación de más de 30 instituciones y secretarías municipales, se espera que esta actividad sea un éxito.

Debido al evento, las autoridades municipales anunciaron cierres parciales de las calles del centro.

Desde las 12:00 horas, se cerrará la calle Libertad, en la Plaza 24 de Septiembre, donde se instalará una tarima para presentaciones artísticas y actividades culturales. Además, a partir de las 16:00 horas, las calles de los alrededores de la plaza estarán cerradas hasta las 23:00 horas, para garantizar la seguridad de los asistentes y permitir el desarrollo de la jornada.

La Guardia Municipal estará presente para controlar el tránsito y velar por la seguridad de los vecinos, mientras que la Defensoría de la Niñez acompañará a los niños que por algún motivo se separen de sus padres.

Los organizadores invitan a la ciudadanía a planificar su llegada con anticipación y utilizar vías alternas para evitar contratiempos durante el cierre de calles por el ‘Cambaween’.

