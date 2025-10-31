¿A qué hora comienzan los cierres de calles por el ‘Cambaween’ en Santa Cruz?

Este viernes, en la Casa de la Cultura de Santa Cruz, se realizará el ‘Cambaween’, una fiesta que busca resaltar y rescata los mitos y leyendas de nuestro departamento, como son el duende y la viudita.

Con más de 100 actividades en 35 espacios y la participación de más de 30 instituciones y secretarías municipales, se espera que esta actividad sea un éxito.

Debido al evento, las autoridades municipales anunciaron cierres parciales de las calles del centro.

Desde las 12:00 horas, se cerrará la calle Libertad, en la Plaza 24 de Septiembre, donde se instalará una tarima para presentaciones artísticas y actividades culturales. Además, a partir de las 16:00 horas, las calles de los alrededores de la plaza estarán cerradas hasta las 23:00 horas, para garantizar la seguridad de los asistentes y permitir el desarrollo de la jornada.

La Guardia Municipal estará presente para controlar el tránsito y velar por la seguridad de los vecinos, mientras que la Defensoría de la Niñez acompañará a los niños que por algún motivo se separen de sus padres.

Los organizadores invitan a la ciudadanía a planificar su llegada con anticipación y utilizar vías alternas para evitar contratiempos durante el cierre de calles por el ‘Cambaween’.

