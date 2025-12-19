Sesión de la Asamblea postergada por falta de quorum

La sesión de la Asamblea Legislativa, programada para las 09:00 de la mañana, fue postergada hasta las 11:00 debido a la falta de quórum, ocasionada por la imposibilidad de varios legisladores de llegar al hemiciclo a causa de los bloqueos en el transporte registrados en la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada, las medidas de presión y la interrupción del servicio de transporte impidieron el traslado oportuno de asambleístas, lo que derivó en la suspensión temporal del inicio de la sesión.

La agenda prevista para la jornada incluye, como tema principal, la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Asimismo, se contempla la conformación de la comisión de receso legislativo, que deberá asumir funciones a partir del lunes 22 de diciembre.

Mire el video:

