Estudios revelarán el estado neurológico del menor sobreviviente a un brutal ataque en La Guardia

El menor de edad que sobrevivió a un violento ataque en la cabeza y presuntamente perpetrado por su tía en el municipio de La Guardia, permanece en la unidad de terapia intensiva de la Caja Petrolera de Salud (CPS). Según el reporte médico de este viernes, el niño ha mostrado una leve mejoría en su estado general, lo que permitió que los médicos programen una tomografía para evaluar el grado de daño cerebral que presenta.

El director departamental de la CPS, Guillermo Prudencio, informó que el paciente pasó una noche “un poco más estable” y que se ha reducido gradualmente el soporte de ventilación mecánica.

“Se le ha ido parando un poquito los parámetros de la máquina de ventilación. En la Junta Médica se decidió que ya estaba en condiciones para poder llevarlo a un estudio”, explicó Prudencio.

El especialista indicó que la tomografía permitirá conocer con precisión la magnitud de la lesión craneal y definir si el menor deberá ser sometido a una intervención quirúrgica o continuará con tratamiento expectante.

“Vamos a hacer una tomografía para poder evidenciar realmente qué grado de lesión tiene y cómo está el estado cerebral del niño, porque dependiendo de los resultados, se verá si requiere una conducta quirúrgica”, detalló.

Sobre las lesiones que presenta, el director médico confirmó que el daño principal se concentra en la cabeza, donde se evidenció una fractura y cortes profundos en el cuero cabelludo. Además, el menor tiene moretones y fracturas en las manos, aparentemente ocasionadas durante su intento por protegerse del ataque.

“Tiene lesiones cortantes en el cuero cabelludo y fracturas en las manitos por el mecanismo de autodefensa”, precisó.

Prudencio subrayó que las próximas 48 horas serán determinantes para la evolución del paciente, ya que aún se encuentra en una fase crítica bajo sedación y respiración asistida.

“Por lo menos hoy amaneció un poco más estable, un poquito mejor que el día de ayer. Aún está intubado y con respirador, pero con menos requerimiento que antes”, señaló.

El médico aclaró que todavía es prematuro estimar las secuelas neurológicas que podrían derivarse del ataque.

“Ahorita es muy difícil determinar qué lesiones quedarán, porque seguimos en la etapa de estabilización. Cuando despierte y se le retire el ventilador, recién se podrá evaluar el daño más preciso”, concluyó Prudencio.

Mientras tanto, el caso continúa siendo investigado por las autoridades policiales y judiciales.

