Listo el Cementerio General de Cochabamba para recibir a miles de visitantes este fin de semana

El Cementerio General de Cochabamba está listo para recibir a miles de visitantes durante la celebración de Todos Santos.

El administrador del camposanto, Miguel Pantoja, informó que se realizaron trabajos de mantenimiento y mejoras tanto en el interior como en el exterior del recinto.

“Se ha trabajado en la refacción de bloques y nichos, el mantenimiento del sistema de videovigilancia y parlantes, además de la instalación de nuevas bancas coloniales”, detalló Pantoja.

También se restauró el funcionamiento de las piletas, para facilitar el llenado de agua que los visitantes utilizan en los floreros.

Tradición y disposición de espacios

El administrador explicó que el 2 de noviembre se permitirá el ingreso de mesas pequeñas, del tamaño del nicho, para que las familias puedan ofrecer rezos y cantos a sus seres queridos.

En cambio, las mesas de mayor dimensión deberán colocarse en la avenida Sajama, ubicada en el perímetro del cementerio.

Horarios y acceso

El Cementerio General estará abierto en los siguientes horarios:

Sábado 1 de noviembre: de 07:30 a 18:30

Domingo 2 de noviembre: de 07:00 a 18:00

El ingreso será gratuito, y se contará con personal de seguridad para resguardar el orden y la tranquilidad de los asistentes.

Mejoras viales en el entorno

El jefe de Infraestructura y Mantenimiento de Barrios, Rodrigo Terán, informó que se realizaron trabajos de bacheo en más de 3.000 metros, abarcando el perímetro externo del Cementerio General.

“Las avenidas Sajama y Bartolomé Guzmán se encuentran en condiciones óptimas para la circulación vehicular”, aseguró Terán.

