En vísperas de la festividad de Todos Santos, funcionarios del Viceministerio de Defensa del Consumidor realizaron este jueves operativos de control en los alrededores de la Terminal Bimodal de Santa Cruz, con el objetivo de verificar los precios y condiciones de venta de las tradicionales masitas, panes dulces y tantawawas.

La acción busca garantizar que los comerciantes exhiban los precios a la vista del público y que los productos cumplan con las normas de higiene e inocuidad alimentaria, en una fecha donde aumenta considerablemente la demanda de alimentos destinados a las ofrendas para los difuntos.

“Estamos precautelando los derechos de los usuarios al momento de adquirir estos productos que son más recurrentes en esta fecha. De acuerdo a nuestra norma, exigimos que los comerciantes coloquen los precios a la vista y cumplan con las reglas de inocuidad: uso de cofia, barbijo y guantes”, explicó Ruth Katrina Parada Chávez, técnica del Viceministerio de Defensa del Consumidor.

Según Parada, los precios referenciales recabados en los sondeos indican que la docena de masitas oscila entre Bs 8 y Bs 15, dependiendo del tipo y tamaño. Además, recordó que los consumidores tienen derecho a conocer información completa y veraz sobre los productos que adquieren.

“Recomendamos que los usuarios verifiquen que el producto sea fresco, del día, y que los comerciantes informen sobre la fecha de elaboración y vencimiento en los productos empaquetados. Es su derecho recibir esa información y proteger la salud de sus familias”, agregó la funcionaria.

Los operativos no solo se desarrollaron en la Terminal Bimodal, sino también en puntos de alta afluencia como la Cruz Verde y el Mercado Abasto, y se extenderán en horas de la tarde a mercados de las ciudadelas.

El Viceministerio recordó que los comerciantes que incumplan las normas de exhibición de precios o de manipulación higiénica pueden ser sancionados conforme a la normativa vigente, y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos del consumidor durante las festividades.

