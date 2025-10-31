TEMAS DE HOY:
Comunidad

Activan plan de respuesta ante lluvias e inundaciones en Santa Cruz

El viceministro de Defensa Civil, explicó que el plan contempla un trabajo coordinado entre el Gobierno municipal, el Comando Conjunto de Respuesta a Eventos Adversos y el Viceministerio de Defensa Civil, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.

Hans Franco

31/10/2025 19:16

Foto: Gobierno activa el Plan de Respuesta contra Inundaciones en Santa Cruz
Santa Cruz

El Gobierno nacional activó este viernes el Plan de Respuesta contra Inundaciones en el departamento de Santa Cruz, con el propósito de reforzar las acciones de prevención, mitigación y respuesta inmediata ante los efectos de la temporada de lluvias que ya comenzó a afectar a varios municipios cruceños.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, encabezó el acto de lanzamiento y explicó que el plan contempla un trabajo coordinado entre el Gobierno municipal, el Comando Conjunto de Respuesta a Eventos Adversos y el Viceministerio de Defensa Civil, con el apoyo logístico y operativo de las Fuerzas Armadas.

 

“Estamos dando inicio al lanzamiento de un plan de respuesta inmediata ante la presencia de las lluvias y posibles desbordes e inundaciones en Santa Cruz. Para eso se ha constituido el equipo de coordinación entre el Gobierno municipal, el Comando Conjunto y el Viceministerio de Defensa Civil”, señaló la autoridad.

Calvimontes destacó que los efectivos de las tres fuerzas militares están a disposición del plan para apoyar las tareas de emergencia, rescate y asistencia humanitaria.

“Estos equipos no vienen a reemplazar a nadie; vienen a complementarse con los equipos que ya tiene constituido el municipio de Santa Cruz, para que la población cruceña se sienta protegida”, subrayó.

El viceministro recordó que en agosto de este año el Gobierno desembolsó Bs 20 millones al SEARPI de la Gobernación de Santa Cruz para fortalecer las acciones preventivas en las principales cuencas. Asimismo, anunció la asignación de recursos económicos a los 14 municipios que forman parte del plan para ejecutar tareas de limpieza, mitigación y control de cauces.

Durante la jornada se presentará el plan integral con la participación de los 14 alcaldes cuyas jurisdicciones se encuentran alrededor de las principales cuencas del departamento, zonas que ya registran los primeros efectos de las precipitaciones.

“Esto es fundamentalmente para proteger la vida de los habitantes de Santa Cruz, para proteger los aspectos económicos de nuestros ganaderos y productores. En este momento lo que necesitamos es unidad entre todos”, expresó Calvimontes.

Finalmente, la autoridad destacó la capacidad logística y de despliegue de las Fuerzas Armadas, que cuentan con equipos, transporte y personal capacitado para actuar ante situaciones de emergencia.

Con información de ABI. 

 

