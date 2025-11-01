El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, confirmó su presencia en el Mundial Sub-17 de Qatar, donde acompañará a la selección nacional durante su participación en la fase de grupos del torneo que inicia este lunes 3 de noviembre.

“Vamos a estar en los tres partidos que tenemos iniciales, esperamos continuar en la lucha por el campeonato. Estaremos llegando horas antes del primer partido de nuestra selección”, declaró Costa antes de emprender el viaje al país asiático.

La “Verdecita” debutará en el certamen este lunes 3 de noviembre a las 08:00 (hora boliviana) frente a Sudáfrica, en un encuentro correspondiente al Grupo A. Posteriormente, el combinado nacional se medirá con Italia el jueves 6, y cerrará la fase de grupos ante el anfitrión Qatar el domingo 9.

El presidente de la FBF destacó el esfuerzo de los jóvenes futbolistas y el cuerpo técnico, señalando que la clasificación al Mundial Sub-17 representa un paso importante para el desarrollo del fútbol boliviano.

La participación boliviana en el torneo genera gran expectativa entre los hinchas, que podrán seguir los partidos a través la Red Uno de Bolivia.

