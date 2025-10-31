"Desafiante”: Boliviano Ordoñez tras salir campeón de bicicross en Río de Janeiro

Sebastián Ordoñez, tras proclamarse campeón latinoamericano de bicicross la pasada semana en Río de Janeiro, habló en el programa El Mañanero de Red Uno sobre su preparación y los desafíos que enfrentó durante la competencia. Ordoñez destacó que la pista en la que compitió es la misma utilizada en los Juegos Olímpicos de 2016, calificándola como “super desafiante y difícil”, pero que logró adaptarse para lograr la victoria.

El ciclista explicó que su éxito no llega por casualidad, sino por el esfuerzo constante:

“Es bastante tiempo que se le dedica al deporte porque son horas de entrenamientos. Entreno cinco veces a la semana, tres veces en gimnasio y todos los días en pista. Sobrellevar todo eso con el estudio, porque no hay que descuidar el estudio, ha sido una gran mejora en mi deporte”, afirmó.

Ordoñez también relató las dificultades físicas que ha enfrentado a lo largo de su carrera:

“He tenido muchísimas caídas y golpes durante toda la etapa de mi carrera. El año pasado tuve fractura en clavícula y muñeca; este año, una fisura en el tobillo durante los Juegos Panamericanos de Paraguay, que me dejó casi sin poder competir. Pero ya pudimos sanar y esta vez corrimos esta competencia y me fue superbién”.

Con esta victoria, Ordoñez consolida su nivel como uno de los principales referentes del bicicross en Latinoamérica, demostrando que la constancia y la disciplina son claves para alcanzar el éxito.

