The Strongest está listo para recibir a Oriente Petrolero este jueves en La Paz

El Tigre de Achumani buscará extender su buen momento futbolístico ante Oriente Petrolero, en un duelo clave por la fecha 13 de la Copa de la División Profesional.

El estadio Hernando Siles de La Paz volverá a vestirse de gala este jueves cuando The Strongest reciba a Oriente Petrolero. El duelo promete intensidad y goles, con dos equipos que atraviesan realidades distintas, pero llegan con la misma urgencia de sumar puntos para mantenerse en los puestos de privilegio de sus grupos.

El equipo atigrado, dirigido por Joaquín Monasterio, llega con el ánimo en alto tras su contundente victoria 5-2 sobre Wilstermann en Cochabamba. Con 16 unidades, The Strongest ocupa la tercera posición del Grupo B.

En el frente opuesto, Oriente Petrolero intentará recuperarse luego de la dura caída por 6-0 ante GV San José. Pese al traspié, el equipo conducido por Álvaro Peña se mantiene segundo en el Grupo D con 19 puntos y confía en reponerse frente a un rival que siempre resulta exigente en La Paz.

De cara al compromiso, el club The Strongest confirmó los precios de las entradas:

Curva Sur: Bs 20

Recta General: Bs 30

Preferencia: Bs 40

Butacas A: Bs 70

Butacas B: Bs 90

La dirigencia espera una gran asistencia de hinchas aurinegros, motivados por el rendimiento del plantel y el atractivo del clásico interdepartamental.

Previo al partido, el Tigre mostró las casacas con las que jugará este jueves. Además, los jugadores compartieron con sus hinchas, firmando autógrafos y tomándose fotografías.

