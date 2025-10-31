Palmeiras vs. Liga de Quito se enfrentan hoy por un cupo a la final de la Libertadores

El tarijeño Gabriel Villamil, figura en el partido de ida con un doblete, está a un paso de hacer historia. Liga de Quito enfrenta hoy al poderoso Palmeiras con una ventaja de 3-0 y la ilusión intacta de clasificar a la final del torneo continental.

El fútbol sudamericano vuelve a vibrar este jueves con la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Liga de Quito, un duelo que mantiene en vilo a los hinchas bolivianos.

Y es que hoy, Bolivia se pone la camiseta de Liga de Quito, para apoyar a Gabriel Villamil, el joven que brilló con un doblete en el partido de ida, resultado que le dio a los ecuatorianos una ventaja de 3-0 sobre el cuadro brasileño.

Con ese resultado, Liga de Quito tiene amplias posibilidades de acceder a la gran final: le basta con una victoria, un empate o incluso una derrota por menos de tres goles de diferencia para sellar su clasificación.

Villamil, de 23 años, está a un paso de inscribir su nombre en la historia del fútbol boliviano, ecuatoriano y sudamericano, ya que podría convertirse en el primer jugador boliviano en disputar una final de Copa Libertadores, y hacerlo además como titular indiscutible en el conjunto ecuatoriano.

El encuentro se disputará este jueves a las 20:30 (hora boliviana). Liga de Quito llega motivado pero cauto, consciente de que deberá enfrentar en su estadio a un gigante del continente.

