Sebastián Ordoñez, orgullo boliviano: campeón latinoamericano de bicicross 2025

El talento boliviano volvió a brillar en el continente. El joven piloto cruceño Sebastián Ordoñez, de tan solo 17 años, se consagró campeón latinoamericano de bicicross 2025 en la competencia realizada el fin de semana en la pista olímpica de Río de Janeiro, Brasil.

Ordoñez, considerado una de las grandes promesas del bicicross nacional, suma así un nuevo logro a su destacada trayectoria deportiva. En 2014 fue subcampeón mundial, en 2015 se coronó campeón del mundo, alcanzó el cuarto lugar en 2016, volvió a brillar en 2018 y repitió el subcampeonato mundial en 2022.

Con esta nueva conquista, el joven piloto reafirma su condición de referente del bicicross boliviano y demuestra que el país sigue teniendo representantes de élite en las pistas internacionales.

