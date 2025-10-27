Máximo Mamani: “Yo quiero ir a La Verde a pelear un puesto”

Máximo Mamani, jugador de padres argentinos y abuelos bolivianos, habló sobre su posible convocatoria a la selección boliviana en una entrevista con Fútbol Canal de la Federación Boliviana de Fútbol.

“Hace un mes me habló Óscar Villegas para ver si estaba interesado en ir y si tenía algún familiar boliviano para poder hacer la ciudadanía. Mis representantes se movieron para gestionar los papeles y la ciudadanía”, comentó Mamani, quien podría llegar a vestir la camiseta de La Verde gracias a su abuelo paterno.

El jugador aclaró que nunca tuvo acercamiento con la selección argentina y destacó su interés en integrarse al plantel boliviano:

“Yo quiero ir a la selección y, si se da todo, pelear un puesto y darlo todo”. Además, expresó su admiración por el juego de la selección boliviana: “Estuve viendo que tiene muy buen juego, son todos muy chicos y tiran para el mismo lado, eso es muy positivo”.

Sobre su trayectoria y estilo, Mamani señaló:

“Cuando tenía 13 años dejé toda una formación atrás, todo cambio necesita adaptación. Soy muy apasionado de lo que hago y si confían en mí, voy a dar el 100% al equipo”. También destacó el apoyo de su familia: “Mis padres están muy orgullosos y eso me ayuda a dar el salto a primera. Lo mío es el ataque, mi fuerte es ir para delante todo el tiempo”.

GENTILEZA FÚTBOL CANAL:

El joven atacante de la juvenil de Vélez se encuentra a la espera de que sus papeles de nacionalización concluyan, para poder unirse a La Verde y demostrar su talento en el ataque.

