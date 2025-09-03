TEMAS DE HOY:
Policial

Aprehenden a secretario por presunto abuso a dos menores en colegio de Taraco, La Paz

Las víctimas son dos menores de 14 y 15 años. El hecho habría ocurrido dentro de un colegio del municipio de Taraco, en La Paz, según reportes preliminares.

Red Uno de Bolivia

03/09/2025 19:00

La Paz

El subcomandante de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, informó este miércoles sobre la denuncia efectuada contra un secretario de una unidad educativa ubicada en la localidad de Taraco, del departamento de La Paz, por el presunto delito de abuso sexual.

Según el jefe policial, el secretario fue aprehendido y acusado de haber abusado sexualmente sin acceso carnal, a dos menores de edad una de 14 y otra de 15 años de edad.

“Este hecho se habría producido en el interior de la unidad educativa en la población de Taraco, el primer hecho habría ocurrido ya en la gestión 2024, y el segundo hecho en la gestión 2025, específicamente en el mes de abril”, manifestó Paz.

De acuerdo a la intervención realizada este martes en el colegio, los padres de una de las menores de 15 años, denunciaron el hecho ante la Policía Rural y Fronteriza de Taraco quienes procedieron a la aprehensión del sujeto.

El sujeto se encuentra en celdas de la Policía de Taraco, a la espera de su audiencia de medidas cautelares. El sujeto ocupaba el cargo de secretario de dirección, quien aprovechaba la cercanía que tenía con las menores de edad, para que las mismas puedan visitarlo en secretaría, donde habría cometido las agresiones.

 

