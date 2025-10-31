TEMAS DE HOY:
Policial

“¡Hijo por hijo, acordate!”: así amenazó la tía antes de la brutal golpiza a sus sobrinos

Tras una discusión familiar, una tía agredió a sus dos sobrinos en La Guardia. La niña de 6 años murió y el niño sigue internado. La agresora fue condenada a 30 años de prisión.

Jhovana Cahuasa

31/10/2025 19:24

Santa Cruz

En las últimas horas se reveló un audio estremecedor, donde la agresora ya advertía a la madre de los niños sobre su intención de cometer una violenta represalia.

El hecho ocurrió en el municipio de La Guardia, donde, tras una acalorada discusión, una mujer, en presunta venganza, decidió agredir a los dos pequeños: una niña de seis años, que perdió la vida a causa de los golpes, y su hermano de cinco años, quien continúa internado luchando por su vida.

La madre de los menores relató este viernes a Red Uno que había sostenido una fuerte discusión con la agresora, quien además era tía de los niños.

En el audio difundido, se escucha a la mujer decir con tono amenazante:

“Te digo, si le pasa algo a mi hijo, te vas a arrepentir toda tu vida de todo lo que me hiciste. Hijo por hijo, acordate”, dijo la mujer agresora.

Entre lágrimas, la madre pidió la pena máxima para la mujer que le quitó la vida a su pequeña hija, mientras su hijo continúa en terapia intensiva.

La agresora, identificada como Carmen S. L. R., de 23 años, fue sentenciada a la pena máxima de 30 años de prisión por el delito de infanticidio.

 

