TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos Tía agresora

20ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Desde qué hora habrá cierre de calles por Todos Santos en Santa Cruz?

La Policía de Tránsito cerrará vías principales cerca de los cementerios este sábado y domingo para controlar el tráfico durante las visitas familiares. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/10/2025 20:56

Cementerio General de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

A partir de este sábado iniciará el despliegue del plan “Todos Santos” por parte de la Policía de Tránsito, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad vial durante las visitas masivas a los cementerios.

Según el informe oficial, se cerrarán las vías principales que conducen a los cementerios ubicados dentro del cuarto anillo, desde este sábado 1 de noviembre. El corte del tráfico vehicular comenzará a las 16:00 horas y se extenderá hasta las 21:00 horas.

El domingo 2 de noviembre, las restricciones se aplicarán desde las 08:00 hasta las 21:00 horas, con la participación del 100% del personal de Tránsito, distribuido en diferentes turnos para controlar la circulación y orientar a los conductores.

Las autoridades recomiendan a la población evitar acudir en vehículos particulares, ya que se prevé un importante congestionamiento vehicular en las zonas cercanas a los camposantos. En caso de que sea indispensable ir en movilidad, se sugiere utilizar los parqueos autorizados.

El operativo estará vigente durante todo el fin de semana, en el marco de las celebraciones de Todos Santos, cuando miles de familias acuden a los cementerios para recordar a sus seres queridos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD