¿Desde qué hora habrá cierre de calles por Todos Santos en Santa Cruz?

A partir de este sábado iniciará el despliegue del plan “Todos Santos” por parte de la Policía de Tránsito, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad vial durante las visitas masivas a los cementerios.

Según el informe oficial, se cerrarán las vías principales que conducen a los cementerios ubicados dentro del cuarto anillo, desde este sábado 1 de noviembre. El corte del tráfico vehicular comenzará a las 16:00 horas y se extenderá hasta las 21:00 horas.

El domingo 2 de noviembre, las restricciones se aplicarán desde las 08:00 hasta las 21:00 horas, con la participación del 100% del personal de Tránsito, distribuido en diferentes turnos para controlar la circulación y orientar a los conductores.

Las autoridades recomiendan a la población evitar acudir en vehículos particulares, ya que se prevé un importante congestionamiento vehicular en las zonas cercanas a los camposantos. En caso de que sea indispensable ir en movilidad, se sugiere utilizar los parqueos autorizados.

El operativo estará vigente durante todo el fin de semana, en el marco de las celebraciones de Todos Santos, cuando miles de familias acuden a los cementerios para recordar a sus seres queridos.

