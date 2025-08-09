¡Atención! Este es el rol de ingresos de fraternidades en la entrada de Urkupiña

Durante la mañana de este sábado 9 de agosto, inició la tradicional entrada folclórica en devoción a la virgen María de Urkupiña, evento que arrancó con el paso de la imagen de la mamita, y de las autoridades departamentales y municipales de Quillacollo.

Autoridades regionales, el alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, destacó el entusiasmo, la fe y devoción de los feligreses y los fraternos que participan de esta importante muestra de la cultura boliviana.

CORTE DE VÍAS

Todas las vías del recorrido permanecerán cerradas al tránsito vehicular durante el evento. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y prever demoras, ya que se prevé un alto flujo de personas y congestionamiento en zonas aledañas.

ENTRADA FOLCLÓRICA

Son más de 70 las fraternidades que participan de la entrada folclórica, realizan su paso a través de la avenida Martín Cárdenas, recorren las calles de Quillacollo hasta la plaza principal y el templo San Ildefonso, donde los bailarines ingresan de rodillas y en oración.

De igual forma, una gran cantidad de devotos de la virgen ya se dan cita en el templo, para visitar a la virgen, participar de una misa y hacer sus pedidos. A partir de las 12 del mediodía, ya no se celebrarán eucaristías debido al ingreso de los fraternos.

