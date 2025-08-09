TEMAS DE HOY:
Menor cae de un mirador Policia abusador Motociclista cae al barranco

19ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Atención! Este es el rol de ingresos de fraternidades en la entrada de Urkupiña

Todas las vías del recorrido permanecerán cerradas al tránsito vehicular durante el evento, recomiendan a los conductores tomar sus tomar rutas alternas y prever demoras.

Silvia Sanchez

09/08/2025 11:39

Imagen captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante la mañana de este sábado 9 de agosto, inició la tradicional entrada folclórica en devoción a la virgen María de Urkupiña, evento que arrancó con el paso de la imagen de la mamita, y de las autoridades departamentales y municipales de Quillacollo.

Autoridades regionales, el alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, destacó el entusiasmo, la fe y devoción de los feligreses y los fraternos que participan de esta importante muestra de la cultura boliviana.

CORTE DE VÍAS

Todas las vías del recorrido permanecerán cerradas al tránsito vehicular durante el evento. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y prever demoras, ya que se prevé un alto flujo de personas y congestionamiento en zonas aledañas.

ENTRADA FOLCLÓRICA

Son más de 70 las fraternidades que participan de la entrada folclórica, realizan su paso a través de la avenida Martín Cárdenas, recorren las calles de Quillacollo hasta la plaza principal y el templo San Ildefonso, donde los bailarines ingresan de rodillas y en oración.

De igual forma, una gran cantidad de devotos de la virgen ya se dan cita en el templo, para visitar a la virgen, participar de una misa y hacer sus pedidos. A partir de las 12 del mediodía, ya no se celebrarán eucaristías debido al ingreso de los fraternos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD